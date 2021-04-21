男星吳慷仁昨（20）日在臉書透露自己急性扁桃腺發炎，連吃3天抗生素都沒好轉，只好掛急診住院，更富上打著點滴的病況照，感覺相當虛弱；當晚他的女友邵雨薇則在臉書報平安，提到二人和飼養的毛小孩都安好，但意外洩漏愛稱，偷偷放閃甜歪網友。

吳慷仁和邵雨薇公開戀情後，出遊也不再遮遮掩掩，兩人好感情也獲得粉絲們祝福，昨日吳慷仁自曝扁桃腺發炎住院後，晚間邵雨薇在臉書發文，看到她女友力爆發「一打六」，照顧五個毛小孩和一個「大小孩」，並PO出一張愛貓照，和網友們說晚安。

吳慷仁昨（20）日在臉書透露，因扁桃腺發炎住院。(圖/ 摘自吳慷仁臉書)

邵雨薇當晚也在臉書報平安，意外洩漏愛稱。(圖/ 摘自邵雨薇臉書)

眾人注意到簡短兩句話，以女友身份替吳慷仁跟眾人「報平安」，但不少網友注意到，邵雨薇用「大小孩」稱呼男友吳慷仁，偷偷用愛稱放閃，「辛苦妳了，照顧那麼多『小孩』」、「美麗的女神，祝妳男朋友早日康復」、「妳的愛就是最好的藥」、「好好休息，明天繼續加油」、「情侶之間就是這樣互相照顧」。

吳慷仁2017年和邵雨薇合作《極品絕配》結緣，雖然多次傳出緋聞，但兩人始終沒認愛，直到去年底大方認愛，並坦言確實分手了1年，最近才復合，因為看待彼此的關係也更成熟，才願意公開，女方更甜曝「目前找不到比他對我更好的人」。

(中時新聞網)