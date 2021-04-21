苗栗警分局逮獲專偷民宅熱水器的葉姓嫌犯，專門騎乘未掛車牌車輛作案。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市區日前連續發生3起民宅熱水器遭竊案，轄區苗栗警分局經多日積極追查，日前逮捕葉姓嫌犯，並起贓物熱水器2台，詢後依法送辦。

本月16日起，苗栗警分局北苗所連續接獲轄區3家住戶報案家中熱水器遭竊，民眾是在清晨洗澡時，發現沒有熱水，經檢查才驚覺整台熱水器被拆走，忍不住大罵「賊仔沒良心」氣得報警抓人。

苗栗縣警局長周煥興局長上任後再三指示各分局，要將住宅竊盜比照重大刑案辦理。案發後苗栗警分局副分局長傅學廷立即率分局鑑識小組趕赴現場，勘查採證，調閱附近路口監視器，發現竊嫌騎乘未懸掛車牌的重機車或腳踏車作案，以規避警方追查，經員警鍥而不捨，過濾周邊多處監視器交叉比對後鎖定葉姓嫌犯，日前予以逮捕，並在住處起獲贓物熱水器2台。

葉嫌在警詢中坦承，他專門相準民眾裝在防火巷的熱水器行竊，得手後，再賤賣到舊貨行變現，詢後，已由警方移送檢方偵辦。

(中時 )