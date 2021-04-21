桃園市各局處共開發24款APP，但倒數5名下載未破千，就連主管機關資科局自己的2款APP也敬陪末座，部分評價更慘不忍睹，只拿到1顆星，淪為「蚊子APP」，議員力促建立退場機制，資科局長余宛如說，市府開發的APP星等一直在進步，也是六都表現最好，今年有2款下架，未來也會持續精進把關。

議員林政賢說，市府開發24款APP中，使用情形差距大，前3名下載量APP為桃園垃圾車22萬、桃園市民卡22萬及桃園搭公車14萬，但後5名的累計下載量都未破千，像是資科局主管的桃園線上申辦數位行動憑證和AR桃園，分別僅下載455次和617次，海管處的新屋濱海植物園僅下載332次、評等更僅有1顆星，淪為「為開發而開發」，低頭族都不願賞臉。

「民眾是迫於無奈下載！」議員黃婉如也說，下載率高的APP多攸關民生，但功能或實用性也堪慮，像是桃園搭公車雖然很夯，在Android系統跟iOS系統評點都很低、只有2.6顆星，感嘆桃市府2019年斥資4102萬開發應用軟體、擴充更新和維護經費也花了6304萬元，累積經費破億元，有審計報告為證，提供的品質卻讓人不敢恭維。

議員梁為超要求建立評估機制，如果沒有下載量或評等太差，就應該迅速下架，否則只是浪費公帑，呼籲樽節支出、避免浮濫。

余宛如說，審計報告所稱的1億是包括網站建置等費用，實際統計2019年僅2275萬，隔年降到千萬以下僅944萬，目前也祭出把關機制，局處開發前都要填妥自評表，引導局處思考是否有必要性。

余宛如說，資科局也會跨局處開會檢討各款APP實用性，像是今年風管處虎頭山環境教育園區智慧導覽、文化局中壢馬祖新村2款APP，因為下載率不高且資訊都是單向供應傳遞、沒互動，都將走入歷史，未來會以響應式網頁取代。

(中時 )