味全龍王牌洋投布里悍與韓職kiwoom英雄簽約，只會在味全龍待到4月底，接下來還有2場先發機會，不過由於賽程安排，布里悍離台前可能連4次先發對手都是富邦悍將，今日賽前總教練葉君璋笑說並非故意的，布里悍離台後則將由「龍王」王維中補上先發空缺。
布里悍除了中職首戰吞敗以外，接下來5場先發拿了4勝，自責分率低到只有0.52，是陣中最穩定的洋投，只不過在台投出好表現，韓職也看見了，布里悍前東家決定出手挖角。布里悍本月11、17日連遇富邦都拿勝投，12.2局只失1自責分，接下來預計23日先發再戰富邦，下周移地花蓮有可能29日就是最後一次在台先發，對手又是富邦。
談到布里悍連續4場比賽都對富邦悍將，外界看起來有點針對意味，但其實是賽程安排下的巧合，葉總賽前笑說，「沒有特別排，不是故意的啦！」布里悍最後一戰28、29日都有可能。
布里悍離台後，剛好前陣子有傷勢的王維中5月初能回到先發輪值，將補上布里悍的空缺，葉君璋透露王維中先發約在80球左右，而另一名洋投伍鐸回一軍仍是以中繼為主。
(中時 )
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