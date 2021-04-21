謝坤宏出示國父得道成仙，法號「慈偉真君」等相關資料。(謝坤宏提供)

謝坤宏出示國父得道成仙，法號「慈偉真君」等相關資料。(謝坤宏提供)

謝坤宏出示國父得道成仙，法號「慈偉真君」等相關資料。(謝坤宏提供)

謝坤宏解釋因看到演講資料提到國父，才有感而發提出自己所見所聞。(謝坤宏提供)

謝坤宏解釋因看到演講資料提到國父，才有感而發提出自己所見所聞。(謝坤宏提供)

國民黨中常會下午邀請財團法人環境品質文教基金會董事長謝英士就「氣候變遷與民主~尋找新的政治共同體」發表專題演講，隨後在中常委發言問答時，中常委聯誼會祕書長謝坤宏宣稱總理孫中山經得道成仙，法號「偉慈真君」，並指黨主席江啟臣就是國父孫中山的衣缽繼承人，要實踐國父孫中山先生世界大同的理想。但謝還沒說完，原本對外直播中常會專題演講就中斷直播。

在謝坤宏發言結束後，江啟臣循例問演講謝英士對中常委的意見或問題有無回應，謝搖搖頭，隨即告退。不少黨務人士則臉色鐵青，當場竊竊私語或互傳LINE對話抱怨，一位幹部說，謝英士演講內容真好、真專業，但中常委卻在這麼有涵養、高水準的專業人士前讀乩童文，實在鬧笑話，「當場真想找個洞鑽進去」。

曾嗆聲「廢掉中常委」的中廣董事長趙少康，下周三也將赴中常會演講。趙得知此事後，透過簡訊回覆「哈哈！娛樂效果十足！中常委邀我28日到中常會是去登壇作法嗎？」孫中山先生應該顯靈讓國民黨的「衣缽繼承人」江啟臣好好改造中常會，「得道成仙」的國父也會阻止地球暖化，讓溫度上升小於1.5度C。

謝坤宏在會中發言指出，非常認同謝士英的演講內容，最近有大甲媽祖、苗栗拱天宮媽祖遶境，就是祂已經得道，而且據他所知，國父孫中山先生也已得道成仙，法號「偉慈真君」。謝當場朗讀「偉慈真君」遺訓，提醒黨主席江啟臣身為孫中山的衣缽繼承人，要實踐孫中山的世界大同理想，這也是為了對岸所說的人類命運共同體、起源者，是為了承先啟後。謝還看向江啟臣說：「我想，主席你的名字已經寫得很清楚了！對不對，『臣』先『啟』後？」

謝坤宏表示，現在台灣「魔當道」，政局不安要怪民進黨，大家去媽祖遶境，許多民眾都在跪，「主席有沒有覺得肩膀責任更重？」謝坤宏反問在場人士「為何今天祈雨沒有雨？是因為今天的執政者無德，所以上天不會降雨下來；為何花蓮會有49條人命往生？那天第8車廂怎麼拉都拉不出來，最後是一位媽媽跟孩子說，『媽媽原諒你了』，車廂才拉出來，主席去公祭聽了不是也很感動。」

據悉，謝坤宏是彰化二林人，擁有美國阿肯色州立科技大學教育碩士學位，為人熱心且信仰虔誠，數次在中常會引用神明意旨勸諭黨務人士，除了與在彰化二林一座奉祀「偉慈真君」的寺廟、常上電視的名嘴「濟公律師」交好，也走遍全台大小寺廟，最近除了參加媽祖遶境，日前也陪中常委聯誼會祕書長江碩平到新北市五股賀聖宮參拜玄天上帝，江碩平還在建廟者、麗寶集團總裁吳寶田見證下，與其他擲筊競爭下擲中「頭家」的殊榮，將迎玄天上帝回家供奉一年。

謝坤宏會後受訪說，他很認同謝士英的演講，因為看到謝的資料有提到「國父的自然資源觀」、「國父實業」才有感而發，提出他的所見所聞供大家參觀，純粹是一片好意，外界若有不同看法，他完全尊重。

(中時 )