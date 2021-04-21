起火了！ 放鞭炮送神秒成「炸神轎」 恐怖火海畫面曝光（影／記者爆料網）

適逢農曆三月全台瘋媽祖遶境，而台中市建國市場聖母宮19日要返回母宮樂成宮時，在進香結束時，因信眾不小心燃放太多鞭炮，而鞭炮不慎走火至神轎的布製裝飾上，整座神轎頓時陷入火海，畫面相當可怕，此部「炸神轎」影片也在近兩日於網路瘋傳。

據了解，台中市新建國市場為民國95年6月啟用，舊建國市場攤商組成聖母會，從樂成宮媽祖分靈，並於同年10樂於新市場新建寺廟完成入火，希望能透過媽祖保佑攤商生意興隆、萬事順利平安，每年的遶境也成為一大看點之一。

據悉，19日下午，聖母宮由8名轎班抬著媽祖前往樂成宮進香，不料，在眾人興致高昂進香完準備離去時，在場信眾為了歡送媽祖，燃放了非常多數量的鞭炮，在炮聲與白煙喧騰之際，火苗噴濺到神轎上的布飾品，瞬間整座神轎陷入熊熊火海，現場一片慌亂。

透過影片可見，影片中有人突然大喊，「起火了」，不到頃刻，紅色烈焰驚現在眼前，抬著神轎的轎班們趕緊放下神轎逃命，所幸火勢迅速就被現場工作人員協力撲滅，有1人意外燙傷，並無大礙。

而此炸轎影片更在網路上到處流傳，不少網友直呼還好神明有保佑；據了解，廟方表示，以後會提醒轎班及工作人員，仔細留意擺放在神轎下方的鞭炮數量，以免引發憾事。

(中時新聞網)