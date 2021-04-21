義大皇家酒店皇樓中餐廳推出2款平日商業午餐套餐，每套僅需499元。（高雄義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店 The Cut牛排屋豪邁「戰斧豬排」限期推出優惠套餐。（高雄義大皇家酒店提供）

報稅季節接近，加上各種牌照費用，不少民眾都明顯感覺荷包變緊，高雄義大皇家酒店館內多家餐廳，皆推出多款折扣辦法與特價美食慰勞客人。

星亞自助餐廳提供多國特色美食吃到飽，祭出符合條件可享最低5折起的優惠，60歲以上的銀髮族，出示證件可享平日周一至周五午餐5折優惠（10％服務費依原價計），折扣後每客僅需468元。

即日起至6月底止，星亞自助餐廳推鄰居、「紫耀好朋友」專案，設籍飯店附近於高雄市大樹區、大社區、仁武區、鳳山區、鳥松區、楠梓區、或燕巢區的鄰居，出示證件可享平日晚餐6折優惠，原價935元的異國百匯自助晚餐僅595元起（10％服務費依原價計），而未能符合前2項者，僅身穿紫衣、或配戴紫色飾品配件於平日午餐時段可享65折之優惠，而且1人符合全桌適用。

皇樓中餐廳則推出2款平日商業午餐套餐搶攻上班族市場，即可享有主菜、湯品、鹹點與甜湯；首款海陸雙享以港式燒味為主，選用三寶燒臘飯再搭配口感濃郁的蟹肉栗米羹，以及香煎韭菜餅、港式蘿蔔糕2選1，再以焦糖烤布丁作為收尾，每套僅499元＋10％，另一款套餐則是韭菜臘味飯，巧搭鮮甜清爽的魚片湯，以及港式蘿蔔糕或泰式蝦餅2選1，甜點則提供芋頭西米露。

而The Cut牛排屋料理長曾國珍將推出店內隱藏版美食「戰斧豬排」套餐，他選用外觀形似斧頭，包含豬肋排、豬里肌與梅花肉的部位，將洋蔥、紅蘿蔔、西芹以及大樹當地盛產之鳳梨打成汁醃漬入味，再用高溫直火與低溫慢火反覆烘烤，不僅有梅花肉的軟嫩，還有豬里肌的緊實，更有肋排周圍筋肉的嚼勁，單點750元，搭配套餐980元，即日起至6月底還有滿額贈，周一至周四單筆消費滿3000元，加贈半隻波士頓龍蝦。

(中時 )