「潮向海洋走走」環境教育小旅行，引領體驗王功特有蚵藝文化，享受海風絮語，共譜一曲美妙和諧的海洋環境保護之歌。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

最潮的旅行在彰化，彰化縣環保局推動「環境教育小旅行 遊學彰化年年都掀起秒殺，今年再度推出「『潮』海洋走走」、「聞香進芬米胖探索」、「迷鹿任務」、「福寶濕地逍遙遊」、「傘亮新面貌秀態藝起來」等路線，深化彰化的內涵，更激發旅遊新想像。

彰化縣環保局長江培根指出，以彰化的特色自然生態與人文環境，結合縣內環境教育特色單位與場所，今年規劃五大系列遊學彰化新體驗，往年報名年年秒殺，但有人無故不到，今年酌收200至400報名費用，希望珍惜機會。

「『潮』海洋走走」引領體驗王功特有蚵藝文化，享受海風絮語，共譜一曲美妙和諧的海洋環境保護之歌。

「聞香進芬米胖探索」拜訪芬園進芬社區窯烤爐，品嘗在地食材烘烤出的米胖陣陣香氣，欣賞著獨角仙在光蠟樹上起舞的英姿。

「迷鹿任務」走訪鹿港小鎮，和當地達人一起拿著藏寶圖、帶著任務包，在大街小巷破解各個文化謎題，並親手製作羅黏香與糖粿寶庫鑰匙，共同開啟鹿港文化之美的寶藏。

「福寶濕地生態環保親子逍遙遊」則安排坐上乳牛觀光列車，暢遊福寶乳牛村還能動手挖蘆筍，並走進福寶濕地，和潮間帶的生態嬌客打招呼。

而您聽過秀水鄉早年有雨傘窟之名嗎？您知道一把雨傘從生產到製作有多少碳足跡？「傘亮新面貌」拜訪秀水鄉的製傘產業，揭開臺灣70年代雨傘王國的神秘面紗。

「環境教育小旅行」計37個梯次，共1830個名額，於4月22日上午9點起陸續開放線上報名，詳情可上彰化縣環保局網站。

(中時 )