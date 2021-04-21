今(21)日是台指期三月合約結算日，加權指數遭壓低結算，下跌121點，成交量依舊維持4400億元的高水準，但是外資近期一如既往，就是不願意大幅買超台股，今天趁結算更是賣超台股高達202億元，其中，台積電就占了快90億的賣超金額，台積電為何在法說會後，股價仍然一蹶不振，今天收盤價還跌破600元？

筆者認為，答案就是因為台積電沒給最新一季的「股利」預期，但並非是管理層沒意願說，而是與會的眾外資法人們，沒有任何一家針對股利政策進行提問，所以當市場沒得到股利的答案，所有已知利多都無法再推動股價時，股價自然就會被修正，短期也會有輪動賣壓浮現，尤其現在傳產族群百家爭鳴，長榮全年EPS挑戰20元，如果願意發一半當股利，那殖利率將近16%，所以電子股殖利率太低是沒有吸引力的。

在上周四的台積電法說會，外資儘管在資本支出或營收成長上著墨，但其實台積電已經夠優秀了，領先地位與重要性是全球第一，未來5年每年複合成長率10%到15%，加上3年1000億美元的資本支出，已經不缺任何基本面的利多了，基本面和體質幾乎是無懈可擊，但是，自從美國公債殖利率之亂後，今年台股最在意的問題，就是股利殖利率有多少，必須先滿足最基本的需求，才可以談崇高的理想，否則股價都是先下修在說。

在此專欄，筆者一路強調台積電股利發放的重要性，遺憾的是那些年輕外資法人分析師，這次並沒有抓到重點，更有某外資分析師向台積電高層提問，「3年1000億美元資本支出，有沒有包含今年300億元？」沒做功課的問題，白白浪費掉一個提問機會，每個外資也僅能發問兩個問題而已。既然外資找不出問題，市場會告訴你答案。

接下來就看5/11(二)台積電可望召開董事會，決議股利擬發放的金額，如果台積決議發持平的2.5元股利，股價會先跌再說，也許會先跌後漲，但會先有失望賣壓出籠；如果能發放3元股利，那股價會往640-650元靠近，而如果超過3元，那有機會挑戰前高的679元位置，並可能突破7字頭，請拭目以待！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)