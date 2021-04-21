外媒報導，一名泰國和尚篤信斬首獻祭能夠獲得更好的來生，他花5年為自己打造斷頭台，上周他剪斷繩索自我了斷。

Thammakorn Wangpreecha, 68, used a DIY guillotine to behead himself in hope of attaining enlightenment but may have been misguided. https://t.co/aFGhvrTkGU — IBTimes SG (@IBTimesSG) April 19, 2021

綜合「國際財經時報」（International Business Times）、英國《太陽報》（The Sun）報導，泰國北部農磨喃普府（Nong Bua Lamphu）一座寺廟的68歲僧侶善馬功（Thammakorn Wangpreecha），16日被姪子發現倒在佛像旁邊，身首分離。

泰國國家佛教辦公室（National Office of Buddhism）18日證實，善馬功花了5年時間自製斷頭台自我了結。

報導指出，善馬功為這次自殺或獻祭計畫籌備5年，雖然多數信徒透過捐獻或是放生鳥類來祈福，不過善馬功相信，積公德的最終級作法是獻上頭顱，因此他上周執行了自己的信念，躺在自己打造的斷頭台上，剪斷繩索，讓長達1公尺的刀刃斬斷自己的頭顱。

據信他刻意將斷頭台放在一尊佛像旁邊，這樣才會看起來像是神明托著他的頭顱。

Thailand

Buddhist monk chops off his own head with a guillotine to please Buddha& reincarnate as a 'higher spiritual being'

Thammakorn Wangpreecha, 68 cut his own head off in a planned ritual sacrifice

The Monk hoped the sacrifice would reincarnate him as 'higher spiritual being' pic.twitter.com/tzkInAIvt1 — MassiVeMaC (@SchengenStory) April 19, 2021

善馬功的遺體附近還有一塊刻了字的大理石板，說明他的計畫動機與理念，他的姪子邦拉德（Booncherd Boonrod）向媒體表示，斬首是善馬功崇拜佛祖的方式，他已經為此籌備5年，願望是獻上自己的頭顱及靈魂，希望佛祖能夠幫助他轉世投胎後，來生能有更崇高的靈魂。

報導指出，善馬功已經在寺廟服務11年，據信他近期有告訴其他僧侶將要離開，但沒有透露斷頭台的相關事情。

針對善馬功選擇以獻祭的方式執行信仰，泰國國家佛教辦公室發言人錫伯旺（Sipbowon Kaeo-ngam）表示，那是善馬功的私人行為，強調並不認同這樣的信仰方式，也禁止進行和佛教教義不符的儀式及黑魔法，他說官方宗教機構將會向各地寺廟重新發放正確、沒有斬首的教義內容。

此外，泰國警方也帶走善馬功的遺體進行調查，確認他的死因，調查結束後才將他的遺體放進棺木、頭顱裝進罐子裡，讓家人及信徒將他的大體帶進森林裡焚燒。

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