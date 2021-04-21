1架羅馬尼亞空軍的MiG-21戰機，在羅馬尼亞中部的穆列什縣(Mureș)失控墜毀，飛行員安全彈射，但身體有受傷，現送到醫院進一步治療。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，根據羅馬尼亞空軍的聲明，失事墜毀的戰機屬於第71空軍中隊，基地位在肯皮亞圖爾濟(CîmpiaTurzii)，這架MiG 21 戰機在4月20日下午14:30左右，墜毀在無人居住區的穆列什縣。

飛行員在戰機落地之前安全彈射，他降落之後仍有清楚的意識，不過腰部有受傷，救援隊趕緊將飛行員送醫院救治。

空軍當局已經展開調查，以了解導致飛機失事的原因。

羅馬尼亞在二戰之後被羅馬尼亞共產黨得權，畫為蘇聯衛星國之一，因此軍事裝備都是蘇系統。該國在1962年開始換裝MiG-21，至蘇聯解體的1991年為止，接收了322架。

到了1995年，羅馬尼亞開始為MiG-21進行中壽升級，升級後的稱為MiG-21 LanceR(槍騎兵)，改良了座艙與航電，提升了飛行適航性，也可以攜掛歐洲與美國的武器。不過機體沒有太多更新，仍面臨維護困難、妥善率低的問題。

羅馬尼亞升級後的MiG-21LanceR座艙。(圖/RoAF)

雖然羅馬尼亞在2015年起，向歐洲國家購買中古的F-16(主要是F-16A block15型的MLU版)，但數量仍不足以替換全部的MiG-21，因此兩個月前，羅馬尼亞國防部宣布，會繼續修理MiG-21以維護飛行安全。

(中時新聞網)