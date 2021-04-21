中友歡樂兒童劇場：《蠟筆小新-愛的光波拯救大作戰》將自5月14日至16日三天總計演出5場。（馮惠宜攝）

小朋友最期待的兒童劇場終於來了！2020年因為疫情影響停辦的中友歡樂兒童劇場，今年春季終於要演出了！熱情邀請最逗趣的蠟筆小新帶著爸爸、媽媽以及動感超人來到中友百貨，提供源源不絕的笑料與大家同歡，這也是中友百貨獻給辛苦的媽媽們的最佳獻禮，適合全家大小一起歡聚的最佳親子活動。

闊別一年，中友百貨歡樂兒童劇場再度舉辦，今年邀請廣受大朋友小朋友喜愛的蠟筆小新與動感超人帶給大家輕鬆歡樂的時光。中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友百貨極度重視親子關係的養成，藉由舉辦兒童劇場帶給消費者歡樂愉快的親子時光，近30年來舉辦超過300場次，就是想要將正向、樂觀的理念傳達給小朋友；近年來因為少子化趨勢，家裡的孩子儼然成為當家主幹，家長無不希望能將最好的資源都留給小孩，所以中友兒童劇場更顯得重要；今年再度邀請蠟筆小新、野原廣志、野原美冴及動感超人飛來台灣，為大家帶來精采的兒童劇場，演出長度為45分鐘。」

《蠟筆小新-愛的光波拯救大作戰》演出日期是5月14日至16日三天總計5場，4月22日起於中友百貨及年代售票系統同步售票，4月24日起開始贈票，消費者持中友APP會員行動條碼累積消費記錄，當日滿3000元，即可兌換入場證1張。

(中時 )