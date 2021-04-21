草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲首度攜手台灣花草茶品牌小草作，跨界聯名推出「草本植萃限定內外輕保養組」，網羅旗下植萃洗髮精，以頭皮明星商品捷利爾液、經典高階頭皮洗髮精共同打造，搭配小草作的台灣在地優質花草果茶，推出頭皮養護及茶品雙重植萃新體驗，採用永續再生包裝，創造日常生活內外輕保養。

AROMASE艾瑪絲在乎消費者的頭皮需求，堅信健康髮絲來自健康的頭皮，以「解決頭皮問題」為初心，草本植萃打造專業頭皮養護品，首次推出跨界聯名商品，特別攜手台灣花草茶品牌小草作打造聯名茶包，以在地花草果茶作物為基底，3入茶品外包裝採用永續再生材質，使用100%生物可分解環保外包裝，埋入土中堆肥可自然分解；內包裝底盒，選用100%再生纖維紙漿，不做特殊上膜，可直接回收利用，友善環境循環，與地球永續共好。

小草作打造聯名茶包，以在地花草果茶作物為基底，3入茶品外包裝採用永續再生材質。（圖／品牌提供）

「草本植萃限定內外輕保養組」，一次擁有明星頭皮潔淨養護，內含AROMASE艾瑪絲明星商品「5α捷利爾頭皮淨化液260mL」、「6款400mL高階洗髮精任選1瓶」，搭配「小草作3入花草果茶組」，打造植萃內外保養輕體驗，相當適合做為保養首選，即日起於艾瑪絲官網獨家限量販售。

購買草本植萃限定內外輕保養組，可一次擁有明星頭皮潔淨養護。（圖／品牌提供）

AROMASE艾瑪絲明星商品「5α捷利爾頭皮淨化液」是專為頭皮養護所研發的「液態洗髮精」，做為洗髮第一步驟使用，檸檬酸與甘醇酸能快速浸潤溫和包覆軟化角質，溫和舒緩調理頭皮健康；清新的薄荷沁涼感，讓洗後頭皮彷彿會呼吸般的舒暢感；接著於第二遍洗髮建議使用高階頭皮洗髮精系列，共有6款經典洗髮精，消費者可依自身頭皮屬性選擇；小草作3入茶包組，嚴選台灣在地水果及花卉茶葉，選用安心植萃原料製作，包含芒果綜合果乾水、洛神綜合果乾水、紅心芭茉金萱茶等3種花果茶，呈現清爽柑橘芒果香氣，與洛神微酸風味，帶有茉莉淡雅清香，推出天然無負擔的果茶輕體驗。

小草作3入茶包組包含芒果綜合果乾水、洛神綜合果乾水、紅心芭茉金萱茶等3種花果茶。（圖／品牌提供）

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液260ML*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)