論文門風波延燒，台大法律系名譽教授賀德芬，過去為追查總統蔡英文論文，向教育部調閱資料，卻被依檔案為機密封存30年為由拒絕，賀認為不合理，對教育部提起行政訴訟，於今(21日)首度開庭。資深媒體人彭文正今在節目指出，目前論文案相關的庭期，海內外有10多個，未來可能會陸續增加到20多個，5月4號將開蔡英文告他妨害名譽的後續庭，他希望法官能傳喚蔡英文本人出庭作證。

小英論文案開庭，媒體人彭文正出庭。（圖／本報資料照，林偉信攝）

蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文，從2019年開始就遭質疑，至今仍爭議不斷。雖然蔡英文多次反駁，但資深媒體人彭文正、教授林環牆、賀德芬等人依然積極追查。

賀德芬等人質疑，蔡英文在博士論文被質疑後，去年9月以刑事控訴她們後，行政院教育部同時把蔡英文過去在政大的人事檔案列為機密拒絕提供，封存30年至2049年，跟國家絕對機密同等級，並不合理，賀向行政院提起訴願失敗，再提起行政訴訟。

彭文正21日上TVBS節目「新聞翟急便」指出，蔡英文的博士論文相關訴訟英國也在開庭，現在還有10多個庭要開。蔡英文告他妨害名譽被起訴，自己5月4號將要開庭，他同時收到「起訴書」與「不起訴書」，他說，自己在不起訴書中收到的內容稱彭的言論符合言論自由範疇，在起訴書卻又指稱他在其主持政經關不了節目「詆毀蔡英文聲譽等16項證據」，他自己也很問號。

此外，論文門風波其他官司還有，蔡英文對彭文正3人提告部分，台北地檢署日前依加重誹謗起訴彭，賀德芬、林環牆則獲不起訴；彭另還提民事訴訟，請求確認蔡英文論文不存在，目前在北院審理中。但5月4號那天，他當然會出庭，他還希望法庭能傳喚證人蔡英文總統做證人，因為沒有其他人能比蔡本人更能證明他彭文正的犯罪事證。

(中時新聞網)