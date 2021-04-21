南科毒氣洩漏救災演練，模擬大批傷者等待檢傷。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南科高科技廠房結構與存放化學物質複雜，若發生事故對於搶救人員是一大的挑戰。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南部科學工業園區是台灣半導體產業重鎮，高科技廠房災害應變及防災特別重要，台南市政府消防局第4大隊21日於聯華電子南科廠辦理搶救演練，模擬毒氣洩漏時疏散與搶救方式，除了對於廠區的安全能夠未雨綢繆外，也強化南科園區的災害應變能量。

此次演練內容包括自衛消防編組、毒化物洩漏應變、火災搶救及大量傷病患處置等，主要模擬廠區內毒化災氣體洩漏後，人員的疏散與搶救，共計出動17車43人參與演練。

因考量水情嚴峻，本次演練特別依照消防局「自來水停止及限制供水期間火災搶救應變計畫」，檢討園區內可用之再生水、滯洪池及各廠商蓄水池，將抗旱救災納入兵棋推演並採不出水布線模擬演練，過程緊湊逼真，精實提升消防防災應變能力。

本次演練由聯華電子於模擬事故發生後進行初期應變與疏散，並通報相關單位協助處理，消防指揮官第一時間到達現場詢問場所關係人現場資訊、毒化災搶救應變訊息及人員受傷受困情形。

由於現場預估可能有多人傷亡，隨即啟動大量傷病患應變機制，對現場傷病患檢傷分類，利用大傷救護平板E化資訊化整合急救傷病資訊傳遞，並進行後續救護車輛人員的布署派遣。對於現場毒化災資訊了解後，研擬行動方案進行區域管制、化學物質偵檢、止漏及圍堵作業。

由於氣體洩漏造成火災情形發生，更運用專業救災器材如高科技ICS救災指揮車、A級防護衣、發光搜索繩及紅外線熱顯像儀等，同時利用救災平板及救災資輔助資訊系統等科技救災指揮系統及決策，有效提升救災安全及效率。

此外，消防局在演練後至廠商緊急應變中心(ERC)進行參訪交流，針對本次演練與火災、化災應變的策進方針及合作分工實務研討。

消防局第4大隊大隊長陳博文表示，高科技廠房結構與存放化學物質複雜，若發生事故對於搶救人員是一大的挑戰，故有賴廠方的協助，才能順利將事故傷害降至最低，今天的演練除了強化災害應變能力外，亦能培養彼此的默契。

(中時 )