台北地院審理新店隨機殺人案今辯論終結，檢方認為王姓兇嫌犯下最嚴重犯行，建請判處死刑；王的律師說，王罹患「間歇性暴怒障礙症」，不應判死，至多無期徒刑；王自己則當庭道歉，「希望法官給我一個機會」。全案定5月26日宣判。

死者父母與大姊今上午出庭，聲淚俱下地說，痛失家人的傷痛至今仍無法撫平，絕對不會原諒王男，請求法官判處死刑，並遞狀提起刑附帶民事賠償，向王男求償1800萬元。

下午辯論時，檢察官論告表示，王男只因情緒不穩就隨機殺人，手段殘暴，造成家屬莫大痛苦與傷害，是犯最嚴重的犯行。王男過去就因工作問題常與父親爭吵，還曾因此暴怒開車、長按喇叭洩憤，不僅父子關係決裂，也與母親疏離，家人對於王男回歸社會幫助有限。

王男的律師辯論說，王自國小3年級就到精神科就診，治療迄今，罹患間歇性暴怒障礙症、憂鬱症等精神疾病，國中、高中都曾被編入資源班，殺人是因反社會人格障礙症狀導致，不能算是最嚴重犯行，依《兩公約》也不能判死刑。

律師還說，王男的精神疾病可治療、矯正改善，目前在看守所抄佛經、畫佛像迴向給死者及家屬，已有所反省，因此建請法官至多判處無期徒刑。王男最後則表示懊悔，「我向國家社會及死者家屬深感抱歉，希望法官給我一個機會」。

王男去年3月13日晚間開車載妻，因吃飯問題與妻發生爭執，王男情緒失控，見被害人騎機車停在路邊，拿刀下車助跑，從後狠捅被害人一刀，隨後不顧被害人求救，轉頭開車離開，被害人送醫急救後仍不治身亡。王男落網時，第一時間就稱自己患思覺失調症，有無法控制的多重人格，檢方偵查後依殺人罪將他起訴。

(中時 )