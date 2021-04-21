嘉義縣布袋鎮布袋國小即將在4月24日迎來創校120周年校慶，今21日校方也別出心裁安排社區聖火路跑，從布袋武聖宮引火出發。（布袋國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮布袋國小即將在4月24日迎來創校120周年校慶，今21日校方也別出心裁安排社區聖火路跑啟航。（布袋國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮布袋國小即將在4月24日迎來創校120周年校慶，校方當天除規畫「布袋百廿慶，戀戀漁鄉情」系列活動，與社區居民、師生和校友一起慶生，今21日校方也別出心裁安排社區聖火路跑啟航，與好鄰居布新國小師生一起路跑，為布袋鎮留下歷史畫面和珍貴記憶。

布袋國小創立於民國前10年，至今已120年，是歷史悠久的百年名校，也培育出眾多在各行各業成就傑出的校友，今一早由布袋國小和布新國小師生組成的聖火隊集結在布袋武聖宮，武聖宮主委高洪金花、立委蔡易餘及布袋鎮長陳鳳梅引燃聖火後，由傑出校友的縣議員蔡瑋傑手持主火，率領學生、家長組成的聖火隊起跑，在布袋分局警車開道下，沿途行經布新國小、布袋漁市及東宮廟、永安宮、武聖殿、嘉應廟等地方信仰中心，吸引大批民眾圍觀加油祝賀，氣氛十分熱鬧。

布袋國小校長劉威志表示，120周年走過雙甲子的歲月，讓布袋國小有著光榮歷史與漁鄉回憶，尤其學校的歷史見證更是無形資產，24日校慶當天，學校特別規畫「時光迴廊」及老舊文物、活動照，透過校友提供的一幅幅照片、老制服、書包等歷史文物，帶著大家回憶過往，並透過校友會成立大會暨傑出校友表揚，讓校友與師長難得敘舊話當年。

(中時 )