為有效防疫，台中市3路線公車將推出全國第一個「零接觸下車鈴應用系統－uniB」APP，下車案鈴免接觸。(修平科大提供／林欣儀台中傳真)

新冠肺炎疫情改變人們生活，除了口罩成為生活必需品，許多人更隨身攜帶酒精等消毒品，但如何才能真正安全？修平科技大學與東海大學學生所成立的新創團隊「優思馬特科技股份有限公司」合作，推出全國第一個「零接觸下車鈴應用系統－uniB」APP，目前在台中市41、58及201路公車全面裝設。

此「零接觸下車鈴應用系統－uniB」APP是由修平科技大學、東海大學學生所成立的新創團隊「優思馬特科技股份有限公司」研發，搭乘台中市公車的民眾可透過手機APP運作、藉以啟動公車下車鈴取代直接接觸實體下車鈴。

修平科大指出，「優思瑪特(Uni-Smart)」是由修平輔導畢業生、現就讀東海大學資工所的陳虔逸及王政堯所成立的新創公司，近年來接受台中市經發局青創夢想家孵化計畫團隊及中科智慧機器人自造基地加速器創業輔導，獲經濟部SBIR計畫「安心搭車之非接觸式公車下車鈴防疫防護系統」補助，目前已與台中客運及全航客運簽訂合作意向書。

第一階段，此系統將裝設在台中市41、58及201路線公車，本月21日正式上線試營運，在防疫期間提供公車乘客自我防護的新選擇。校方強調，選擇這3條路線，主因其經過多所學校，可讓更多人體驗使用。

修平科大表示，此APP採用短距離低功耗藍牙無線技術，乘客上車後只要開啟藍牙、不須登錄個人資料，沒有個資外洩或中斷乘客配戴藍牙耳機聽音樂等疑慮。在乘客要下車時只要先點開APP、即可自動偵測及顯示所搭乘的公車業者及車號，接著再按第二次、即可觸發該車下車鈴，簡單方便。

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