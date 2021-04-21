有感於台灣、日本都是地震發生頻繁地區，也都曾發生過造成嚴重傷亡的大地震，亞洲大學創意商品設計系學生林芳萱與日籍學生市山華，共同設計「地震防護支援系統（Earthquake Light Helmet）」作品，受到評審青睞，奪下2021年德國iF設計新秀獎。

今年德國iF設計獎共有來自全球1萬多件作品參賽，主辦單位審查後，選出86件獲獎作品。亞大商設系主任兼創意發明中心主任林信宏表示，德國iF設計獎被譽為設計界的奧斯卡獎，亞大商設系學生在近10年來共奪下10件德國iF設計獎、1件iF廠商特別獎。

提到得獎作品，創作者之一林芳萱說，台灣與日本都位處地震頻繁的地區，她與日本籍同學市山華經常討論關於地震的各種生活經驗，也發現在地震發生之後、緊急逃難民眾聚集在空曠場地時，經常會擔心餘震發生可能導致物品掉落，進而砸傷人的情況，甚至許多人因害怕被危險物品掉落砸中、不敢返家拿取貴重物品。

有感於此，兩人開始進一步發想，希望能用創意解決問題。市山華解釋說，「地震防護支援系統」是將路燈結合安全帽的概念，設計中的太陽能路燈能在地震引發的停電狀態時提供逃生照明，民眾在緊急疏散時將原本放置其中的安全帽拿來戴，即可保護頭部。

指導老師朱以恬表示，兩名學生設計在圓柱型路燈頂部裝太陽能板發電，平時提供夜間照明及手機充電，多餘電力還可確保放在路燈內的安全帽電源。指導老師吳品潔則認為，學生以聯合國永續發展目標中的「產業、創新與基礎建設」為題設計出創意作品，極具商品化潛力，適合位處地震帶的國家使用。

(中時 )