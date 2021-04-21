詹氏（Jane's）防務刊物官網21日報導，印尼海軍一艘209型潛艦在峇里島西北方海域訓練期間失蹤，已向國際組織求援。

雖然印尼海軍當局尚未對外公開說明，但消息人士告訴詹氏，失蹤的是KRI Nanggala（402），當時正進行魚雷訓練。詹氏指出，印尼海軍除派出多艘船艦到場搜救，也已向國際潛艦逃生與救援聯絡局（Submarine Escape and Rescue Liaison Office, ISMERLO）求援。

(中時新聞網)