印尼海軍潛艇峇里島訓練期間失蹤 53名官兵生死不明 19:182021/04/21 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼海軍一艘209型潛艦在訓練中失蹤。圖為哥倫比亞海軍的209型潛艦。（圖／DVIDS） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 詹氏（Jane's）防務刊物官網21日報導，印尼海軍一艘209型潛艦在峇里島西北方海域訓練期間失蹤，已向國際組織求援。 雖然印尼海軍當局尚未對外公開說明，但消息人士告訴詹氏，失蹤的是KRI Nanggala（402），當時正進行魚雷訓練。詹氏指出，印尼海軍除派出多艘船艦到場搜救，也已向國際潛艦逃生與救援聯絡局（Submarine Escape and Rescue Liaison Office, ISMERLO）求援。 就業率連續9年達9成 雙軌訓練旗艦計畫啟動 美F16罕見掛彈奔赴南海護持航母 對擾台共機發出訊號 (中時新聞網) #海軍 #潛艦 #訓練 #失蹤 #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮與蘆竹消防分隊合作 訓練416人滅火實務經驗 12:342021/04/20 寶島 桃園青年職人展翅計畫 分級訓練提升技自我技能 17:342021/04/20 寶島 神秘新冠浮屍漂上岸 小國嚇死 全島大動員學校停課 10:502021/04/20 國際 馬偕生命關懷事業科 AI、VR模擬教學直接接軌就業市場 09:052021/04/20 寶島 職場》寵愛員工福利加碼不停歇 獎金升遷全包 17:582021/04/21 生活 政府設計職業訓練課程 鼓勵機組員發展個人技能 16:482021/04/20 寶島 野生楊冪同行郭敬明現身街頭 下身失蹤鉛筆腿美到太搶鏡 15:112021/04/21 娛樂 法軍首次參與日美聯合軍演 外媒：印太與台灣成為國際議題 17:582021/04/20 兩岸 重返韋昌嶺 再現基隆金馬賓館歷史 04:102021/04/21 焦點要聞 嘉市社工員陪伴新住民姊妹開創新人生 績優獲表揚 18:472021/04/19 寶島 田徑好手扭傷成15年舊疾 物理治療師助緩解 14:132021/04/19 寶島 軍事熱門新聞 老美狂批F-35 傷了和盟友感情 - 軍事 印尼海軍潛艇峇里島訓練期間失蹤 53名官兵生死不明 - 軍事 和美F-22拚了 陸殲-20兩年內可換訂製心 - 軍事 中國大陸在這建航空母艦基地 擴大海外作戰能力 - 軍事 台研製下代新戰機 美專家：抗陸撐不了幾分鐘 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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