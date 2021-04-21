高雄市一名35歲輕熟女，她身體健康、沒有三高病史，卻有天一覺醒來，左耳突然失聰，症狀維持2天後到院就診，高醫醫師檢查意外發現是腦中風，幸好這名輕熟女有及時就診，否則等到梗塞範圍擴大，恐有致死風險。

高醫耳鼻喉科醫師簡禎佑指出，當時判斷是突發性的聽力障礙，先將輕熟女收住院治療，但住院期間，安排她做核磁共振造影檢查，發現她的左側前下小腦動脈有血管梗塞現象，也就是腦中風，因此轉神經內科會診治療。

據了解，突發性耳聾又名「耳中風」，常見原因大多是病毒感染、血管塞住、免疫性疾病或是內耳膜破裂，但很難找到確切原因，多使用類固醇治療；不過輕熟女會突然耳聾，是因為血管梗塞，使用類固醇並沒有效果。

幸好及早發現腦中風，否則梗塞範圍可能會擴大，嚴重若影響到腦幹功能，也會有致死可能，施予抗血小板藥物疏通血路後，症狀有逐步改善，醫師也提醒她要持續長期檢查追蹤。

(中時 )