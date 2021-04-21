血液專車駛進台中公園捐血站，號召民眾一同響應捐血活動，現場營造嘻哈氛圍，並準備豐富的捐血物資邀請民眾響應，活動大排長龍，擁入上百位民眾參與，更是募集到194包血袋，緩解近期的缺血危機，也能將愛持續傳遞下去。

去年在新竹巨城購物中心舉辦捐血的血液專車，今年駛入台中公園，還為此場次設計專屬的捐血物資，以小巧透明的果凍提袋，放入兩款最受歡迎的涼感衛生棉、一包涼感潔淨濕紙巾。

而若捐出500c.c.血液，還能加碼獲得一盒涼感衛生棉隨身包，讓參與的民眾能帶著滿滿收穫回家，甚至還有特地從台南前來的粉絲，只為一同挽起袖捲、捐出熱血。

現場打造嘻哈氛圍，有別其他較嚴肅的捐血活動現場，設立音響專區和休息區，讓等待的民眾可以享受音樂及零食，緩解緊張心情，更備有多張手拿牌，像是「無法捐錢只好捐血」、「研究顯示捐血的人都很好看」等，供民眾拍照打卡使用。

愛康衛生棉團隊表示，女性在每個月都有幾天與血液相伴，希望能顛覆「流血」的印象，像是生理期間，可以藉由愛康涼感衛生棉改善悶熱、濕黏的感受，以及攜手血液基金會，傳遞捐血是健康的行為，號召民眾一同響應。

團隊指出，未來規劃將血液專車駛入不同的縣市，除了能面對面與粉絲見面外，也能持續為血庫盡一份心力。

(中時 )