根據中央氣象局最新資料顯示，今(21日)晚間18時55分左右東部海域發生規模4.3地震，最大震度宜蘭縣2級，震央位於宜蘭縣政府東方，即東部海域，深度僅8.2公里。
宜蘭縣最大震度2級，有感地區分別為龜山島、武塔、南澳；震度1級地區則為蘇澳、宜蘭市、冬山、內城、牛鬥、大同；新北市三貂角、烏來等地區最大震度1級；苗栗縣、苗栗市最大震度皆1級；花蓮縣西寶最大震度1級。
(中時新聞網)
根據中央氣象局最新資料顯示，今(21日)晚間18時55分左右東部海域發生規模4.3地震，最大震度宜蘭縣2級，震央位於宜蘭縣政府東方，即東部海域，深度僅8.2公里。
宜蘭縣最大震度2級，有感地區分別為龜山島、武塔、南澳；震度1級地區則為蘇澳、宜蘭市、冬山、內城、牛鬥、大同；新北市三貂角、烏來等地區最大震度1級；苗栗縣、苗栗市最大震度皆1級；花蓮縣西寶最大震度1級。
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