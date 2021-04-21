香港男星林峯在歌唱和戲劇都有亮眼表現，更被譽為2010年代香港人氣偶像代表人物，2019年公開小他11歲的網紅張馨月結婚，二人婚後育有一個寶貝女兒；林峯宣布喜訊後，張馨月遭到各種惡評，近日在節目中林峯坦承，曾為了護妻「開小號」和酸民對嗆，還氣得要提告喊「法庭見」，讓其他明星夫妻也被他暖到。

林峯帶著愛妻張馨月參加真人秀節目《妻子的浪漫旅行5》，最新一集幾對明星夫妻聚在一起聊天，林峯被爆出昔日曾開小號嗆抹黑愛妻的網友，更直言「入行二十年，最氣憤這件事」、「我老婆以前的工作是自己一手一腳很獨立的生活，是很不容易的，對我來說不是什麼黑歷史」。

林峯在節目中認了曾開小號，和那些抹黑愛妻的網友對槓。(圖/ 摘自微博)

過去兩人戀情曝光後，因為林峯家世顯赫，部分網友認為張馨月高攀他，當地媒體還爆料林峯每個月給她新台幣400萬元當零用錢，完全是個寵妻狂魔，林峯也曾在別的節目透露，「男人負責掙錢養家，女人負責貌美如花」；而林峯曾是許多迷妹的男神，張馨月也變成酸民箭靶，受盡各種抹黑或難聽的評論。

這次林峯坦承過去護妻心切，更認為開小號和酸民對槓沒什麼，還霸氣地喊話，「就按照正常程序走，咱們法庭見吧」；張馨月也透露，因為自己的關係老公林峯一起被罵，她其實很難受，但聽到林峯為她做的一切忍不住流下感動的淚水。現場其他明星夫妻，也像是心有戚戚焉，更被林峯霸氣又不失可愛的護妻方式感動。

(中時新聞網)