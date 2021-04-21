日本49歲諧星濱口優憑著在《黃金傳說》的熱血演出，深受台灣觀眾喜愛，2018年娶回寫真女星南明奈，相差18歲的父女戀修成正果，婚後3年，夫妻倆今（21日）透過YouTube頻道宣布懷孕了，受到大批祝福。

影片中，濱口優和南明奈都穿著白襯衫，兩人一起宣布懷胎的喜訊，臉上的笑容藏都藏不住，將升格新手爸媽的喜悅流露無遺，南明奈透露目前已經懷胎5個月，進入安定期，預產期在10月，濱口優也接著說老婆完全沒有孕吐，還很有活力，笑稱：「讓人懷疑『她是孕婦嗎？』」

濱口優和南明奈拍片宣布懷孕。（圖／翻攝自YouTube）

另外，他們透露目前還不知道孩子的性別，濱口優興奮表示已經看過超音波照，寶寶很有活力的搖動著臀部，讓夫妻倆都非常期待孩子出生，更說：「因為要增加新的家人了，濱口優會更加努力的，請大家溫暖的守護我們。」南明奈日後則會視身體狀況安排工作，最後，夫妻倆則一起對鏡頭鞠躬說道「拜託大家了」。

喜訊一公開，許多網友在影片底下留言道賀「濱口一定會是個好爸爸、明奈也會是個好媽媽，今後也會為你們加油」、「好為你們開心，期待寶寶的到來」、「明奈要照顧好自己身體喔」，獲得許多日網友祝福。

(中時新聞網)