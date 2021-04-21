行政院長蘇貞昌最近的用人爭議，不只引來在野黨的猛烈砲轟，甚至連同黨立委也看不下去，要政院注意民眾觀感。東華大學教授施正峰分析，蘇貞昌可能已經在考慮自己的下一步，為如何安排自己的後路做準備，畢竟他比較缺乏人手。

施正鋒今(21日)在中天互動LIVE「綠也掀桌」節目中指出，蘇貞昌想更上一層樓是合理的揣測，因為他的女兒頂多選新北市長而已，也就是蘇已經在想，萬一小英下台出事，或者是被唾棄民進黨被迫要切割，而新潮流的劉世芳最近就提日本核廢水的議題，代表新潮流已經出手了，且若桃園市長鄭文燦和小英結盟、新蘇聯裂解之後要如何應對，他在為這些做準備，畢竟蘇貞昌比較沒有人手，這和他個性有關係。

施正鋒表示，我們知道鄭文燦是大阿哥，他應該要來接行政院長，但現在已經慢了，因為公投的問題已經慢了半年，且萬一珍愛藻礁公投過關，當時負責決策蘇貞昌和副總統賴清德，都會收受傷。

施正鋒透露，現在鄭文燦也是準備招兵買馬，農會和水利會系統他也整合滿成功的，而新蘇聯並沒有正式分手，他們既聯合又鬥爭。不過，過去新潮流的人事是統籌分配，「也就是說選完之後，這些小朋友都要去歷練，看誰佔十分之一還多少」，但現在好像是各個諸侯各自把人手都調回去了。

寧被罵也要組團? 施正鋒:蘇為「後路」準備

(中時新聞網)