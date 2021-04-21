台南市政府宣布自26日起暫停洗車業、公私立游泳池、三溫暖及水療業等高耗水性營業場所供水，台南市游泳委員會唯恐選手訓練中斷，體育處說，全民抗旱是當務之急，但考量游泳選手訓練不容中斷，參賽成績也牽涉升學權益，已和游泳委員會達成共識，將媒合4座公立游泳池作為南市游泳選手就近集中訓練基地。

因應旱象嚴峻，台南市公私立游泳池都將停止對一般泳客開放，由於不少游泳池訓練不能中斷，台南市游泳委員會面臨沒有場地可訓練，又公部門也未提出配套措施，衝擊選手甚鉅。

體育處表示，雨季沒有來臨之前，訓練基地的泳池也會落實降低注水深度、減少補水次數、加強溢水回收系統檢修等積極節水作為，初估游泳池若僅提供選手訓練使用，補水頻率將由每周1次拉長至2至3周補水1次，兼顧節水及選手權益，也呼籲市民一同度過節水關鍵期。

此外，針對各級學校游泳教學則統一依教育部建議，目前雖因水情吃緊暫緩游泳教學課程，但各校可優先安排水域安全知能課程，強化學生水域安全觀念，或合理調整體育課教學內容，等水情趨緩後，再辦理游泳教學課程，透過彈性調整課程與教學方式，亦可兼顧學生學習及節水措施。

(中時 )