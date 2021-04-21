謝佳見與林輝瑝在《酷蓋爸爸》中飾演同志伴侶。（粘耿豪攝）

謝佳見與林輝瑝在《酷蓋爸爸》中飾演育有一個兒子的同志伴侶。（粘耿豪攝）

謝佳見、林輝瑝、路嘉怡、路嘉欣、趙逸嵐、鄭怡等藝人出席「同志音樂愛情故事」原創作品系列發表記者會。（粘耿豪攝）

謝佳見與林輝瑝甜蜜五連拍。（粘耿豪攝）

謝佳見、林輝瑝、路嘉怡、路嘉欣、趙逸嵐、鄭怡等藝人21日出席「同志音樂愛情故事」原創作品系列發表記者會，謝佳見與林輝瑝在《酷蓋爸爸》中飾演育有一個兒子的同志伴侶，兩人劇中有激情吻戲、床戲，該脫的都脱了，謝佳見表示，之前曾婉拒過一些BL劇邀約，這部戲是因看到是與爸爸相關題材，沒想太多決定接了，以前很排斥結婚生小孩的他，演完這部戲後改觀，變得很想當爸爸，有在考慮要領養或找代理孕母，不過還要研究相關法令限制。

他說，自己不喜歡一成不變的生活，拍完這這部戲後，他把家裡沙發全換成溫馨風格，想像有個小孩會好開心，現在的他，真的很想要有個小孩，讓生活更豐富一點，「不然生活太乏味了，而且我是很漂浮到處跑的人，有小朋友，就可能因此被定下來」。之前他常在朋友出國工作時幫忙照顧他的4歲兒子，「幫他洗澡、帶他去上廁所、陪看小朋友電視劇、盯他睡覺。可以照顧超過兩天也不會崩潰」。他笑說爸爸現在已經不敢催婚了，「應該是催得有點累，但會催生孫！」

謝佳見說，之前拍其他偶像劇吻女生時，為求唯美，會比較溫柔、呵護，不會太用力，這回親男生，「會稍微比較用力一點，讓他有感覺」，坦言這是他拍過的吻戲「最高級」，至於親密戲尺度，他語帶雙關笑說：「有深入啦！」他人生第一次吻戲對象是在《16個夏天》跟許瑋甯，被問起閨蜜許瑋甯傳出「情變其實是婚變」，對於是否曾經秘婚，他說，自己沒有收到通知，現在是否單身他也不知道，已經很久沒跟她聊天了，之前「六人幫」聚會通常都是吃喝玩樂開心氛圍，不會聊到她跟男友的事。

與製作人老公湯宗霖結婚多年的路嘉怡，被問到生小孩話題時笑說，生小孩真的是緣分，目前沒有這規劃，從結婚至今都覺得順其自然就好，沒發生就沒發生，很幸運的是家人、公婆都非常支持他們選擇自己人生想要有的樣貌，當初結婚也是因為兩人想要在一起、有長遠的關係，沒有把小孩一併考慮進去。她還不忘推薦老公製作、與生育話題有關的《未婚媽媽》，請大家多支持該部戲。

(中時 )