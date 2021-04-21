雲林縣北港鎮北港農工學生祈求考試順利，參拜文昌夫子與懸掛祈福卡。（北港農工提供／張朝欣雲林傳真）

110學年度統一入學測驗將於5月1、2日登場，雲林縣北港鎮北港農工為讓高三學生安心應考，21日舉辦「廟宇文化走讀」，師生前往鎮內聖安宮及朝天宮向文昌帝君祈求考試順利、金榜題名，同時也讓學生了解地方祭奉文昌夫子的歷史典故。

今年北港農工共有240名考生即將參加統一入學測驗，為避免考生受到疫情影響，由校長廖宏瑩帶領各級主管、各科老師及高三學生代表向文昌夫子誠心祝禱，希望應試同學身心安頓、考試順利，如願高中理想學校。

主祀五文昌帝君與五年千歲的聖安宮，贈送考生文昌帝君加持過的包子與粽子，朝天宮則提供祈福卡片讓考生寫下心願懸掛在文昌殿，學生們表示希望藉由「包中」與「高中」的祝福，以更穩定的心情應考，申請到心目中理想的科系與學校。

廖宏瑩表示，北港農工老師會在每年大考前，帶領應考學生到文昌夫子駕前誠心祈求考試升學順利，很感念聖安宮與朝天宮對地方教育的重視，總是貼心的安排及接待，相信同學們會加倍用心應考，回報文昌帝君的庇祐及地方長輩的照顧。

(中時 )