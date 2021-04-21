台中市議員周永鴻批評市府漠視原縣區，YouBike2.0在原縣區設置站數幾乎為0。（盧金足攝）

交通局長葉昭甫指出，推動「iBike倍增計畫」，進行站點加密，提升公共運輸路網及服務品質，第一階段優先集中在軌道運輸場站。（盧金足攝）

台中市iBike倍增計畫，自329站iBike1.0，再新增1000站，升級YouBike2.0，目前已增設破200站，市議員林德宇21日在議會質詢痛批，設站以捷運周邊為主，根本不在乎原縣區民眾騎乘YouBike2.0權利，大里、霧峰設站數竟然掛零，交通局長葉昭甫表示，大里、霧峰已有YouBike1.0，第一階段先在軌道運輸場站，第二階段YouBike1.0和YouBike2.0並存，第三階段普設YouBike2.0，屆時也大約是YouBike1.0退場時。

林德宇在議會質詢時高舉「市府漠視」看板，要求市府加速優先在屯區的大里、霧峰設站，剩下800站絕不能黑箱，要照顧到原縣區市民的需求。

林德宇指出，交通局最新資料，目前台中市YouBike2.0站點已設置210站，超過9成都設在原市區，原縣區所佔比例不到一成，包含大里、霧峰、后豐、潭雅神、清沙梧、甲安埔等區，目前都未設置任何站點。

他批評，市府口口聲聲說重視屯區、縣區，實際作為卻完全看不出來，尤其屯區沒有軌道運輸更需要Youbike，要求市府在接下來的專案報中具體說明2.0設置的進度及規劃，距離市府設站目標的1000站還有800站，接下來的設站規劃絕不能黑箱，要滿足縣區市民交通需求，注意區域發展的平衡，完善縣市縫合工作。

市議員周永鴻批評市府漠視原縣區，YouBike2.0在原縣區設置站數幾乎為0，只是原縣區建設落後的冰山一角，他要求YouBike設置進度專案報告應補上各區未來設置期程。

周永鴻指出，市府專案報告指出，台中市有四座飛灰穩定化物的掩埋場設置在原縣區，可見鄰避設施的設置還是先往原縣區考量。

周永鴻更批評盧市府無心建設，只想綁樁，建設局新工處「基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨建設等建設經費」被刪2億，養工處「道路橋樑養護小型工程計畫」被刪3億，民政局用聯誼交流等名義來綁樁等預算卻一毛不刪。

交通局指出，推動「iBike倍增計畫」，進行站點加密，提升公共運輸路網及服務品質，第一階段優先集中在軌道運輸場站(火車、捷運)、大專院校、高中職、公車熱點、商圈周邊，第二階段則讓全市iBike1.0、YouBike2.0共存，於原1.0站點處再設置2.0車柱。

針對原縣區設站進度，交通局已持續會勘，將以各車站週邊及人潮聚集場域為優先，要求廠商加強設站，盡速滿足市民需求。

(中時 )