受惠全球龐大檢疫需求、海外檢測訂單告捷助力，普生（4117）2020年營運逆轉翻紅，全年營收4.76億元，淨利6,209萬元、EPS 1.18元，齊創歷年新高表現。因應全球客戶市場需求，普生擬以不超過1千萬股之普通股額度，辦理私募增資，藉此強化財務結構，並導入結構性新製程與事業中心之發展，以及支應新竹縣國際AI智慧園區產業專用區建廠資金等用途。

全球新冠肺炎疫情肆虐，普生成功打造齊全新冠肺炎檢測產品線，並取得歐洲、印度、印尼等地銷售實績等貢獻。在全球龐大檢疫需求下，普生竹科廠完成增設冷藏保存設備、拉升產能以因應訂單需求，2020年毛利率、營業利益率分別達52.76％、9.11％，創造整體營運獲利能力精進。

普生表示，旗下新冠肺炎檢測產品包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑、以及ELISA血清抗體試劑等，去年全球疫情仍以PCR核酸檢測需求為大宗，旗下RT-PCR核酸檢測試劑接連取得歐盟、印度、澳洲等各國認證，以及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准等保持良好進度，去年6月起逐步供貨至印度、印尼等地區以放大產品銷售挹注，並同步積極針對旗下抗原/抗體快篩試劑、ELISA血清抗體試劑等產品進行各國認證申請，以堆疊新一波營運動能。

展望後市，普生指出，目前除持續因應客戶訂單需求，包括印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、以及中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑之小量訂單持續出貨挹注，適當調配竹科廠生產效率、拉升整體稼動率，並仍採取多元檢測試劑產品線提高整體接單動能。

(工商 )