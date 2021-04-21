台中市霧峰4期掩埋場施工時，環保局特別以兩層不透水布鋪設，強化安全管理。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市掩埋場過去處理飛灰固化物，2018年每公噸處理費用從6000元上漲到1萬6000元，高漲2.7倍，年度總費用由6000多萬暴增4億元，環保局欲重啟霧峰掩埋場舖設不透水布後，掩埋台中市產生飛灰固化物；議員21日在議會抨擊，霧峰鄉親健康安危，不能如此草率，環保局強調，會兼顧民意，不會造成汙染。

全台各縣市焚化爐處理量不足，引發全台垃的圾大戰，因廢棄物焚化後，存留的飛灰增加，處理費暴漲，環保局預估今年焚化廠飛灰固化物委外處理數量約2萬4000多噸，尚有3800多噸飛灰固化物要台中市自行處理。

市議員林德宇強調，市府不能提出後就當議會已同意，該報告目前不論在審查程序及實質內容上都未臻完善，要求報告應經過委員會及大會審議，讓所有議員及霧峰鄉親更明確了解報告內容，霧峰鄉親的健康安危，應先徵得民意允諾。

環保局長陳宏益表示，掩埋場的飛灰固化物處理，以往多數送到外縣市處理，未來如果在霧峰掩埋場安置，費用減少一半，霧峰掩埋場面積0.86公頃，自2005年啟用後在2010年封閉，目前掩埋場上層安置5萬5000噸底渣，下層則是一般廢棄物約2萬4000噸。

陳宏益指出，飛灰是焚化爐產生的廢棄物，經固化後屬無毒廢棄物，台中市3座焚化爐每年大約產生4萬8000噸飛灰固化物，部分掩埋在后里掩埋場，其他須委外處理。

由於飛灰固化物處理費用漲價，2017年每公噸約6000元，2019年起暴漲到1萬6000多元，環保局去年支出4億3000多萬元處理2萬6000多噸，今年編列3億7500萬元處理2萬3000多噸飛灰固化物。

陳宏益強調，計畫重啟霧峰掩埋場的3萬公噸焚化爐底渣取出活化，施用在公共工程回填材料，取代砂石用量，掩埋場還鋪設雙層防水不透水布後，掩埋飛灰固化物，全部經檢驗無汙染才會堆置，嚴格把關避免汙水滲漏。

(中時 )