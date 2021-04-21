黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，凍結其13億元財產，並限期將9億元移轉國有。救總會不服提告，並聲請停止執行，台北高等法院今（21）日裁定移轉國有部分准許停止執行，可抗告。

黨產會2020年9月22日認定救總會為國民黨附隨組織，並於今年3月23日再作成處分，要求救總會30天內將9億餘元的財產移轉國有，救總會不服提告並聲請停止執行，主張救總會是早年政府拜託民間成立的組織，現從事新住民社會救助，非附隨組織，且獲政府補助遠低於支出，財產遭凍結後活動被迫停止，恐面臨倒閉，影響鉅大。

北高行認為，本案訴訟判決認定原處分違法確定後，凍結財產的效力即消滅，並無不能回復情形，且救總會仍有其他財產可運用，不符停止執行的要件；限期移轉國有部分，其中6164萬餘元金錢部分金額當非鉅大，未來回復原狀也不必經過換價、點數財產等程序，賠償計算也不困難，不致耗費社會資源，也不符停止執行的要件。

不過，限期移轉國有另有估值高達8億352萬元的部分，若不停止執行，財產法律關係將發生變動，相形複雜，未來救總會若勝訴，恐需變價賠償，損害賠償計算困難性甚高，足以造成國家負擔過重的金錢支出，或衍生耗費社會資源之不必要爭訟。

另考量國家設立特種基金暫收保管制度尚未建立，且依黨產條例規定，該等財產已受到限制，若無正當理由，或未經黨產會同意，不得自由處分，足以確保黨產會勝訴後能夠追徵，停止執行對公益無重大影響，故此部分裁准。

(中時 )