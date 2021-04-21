台中市水湳中央公園啟用後，有許多市民到公園遊玩、運動，市議員林祈烽接獲家長投訴，公園南側的親子停車格設計好像有問題，下車後推著嬰兒車就會卡在車格，市府表示，將改採較平整植草磚作為車格鋪面，並分區逐步完成施作。

林祈烽邀集交通局停管處和建設局新工處、大河里長陳資源及媽媽推著嬰兒車到現場測試，果然馬上卡卡，中央公園相關設計都是10年前規畫，不符合現代需求，要求市府交通局和建設局要趕快研擬改善方案，全面解決停車場造成的潛在危險。

林祈烽說，停車格設計不當，車位內一格一格的透水植草磚，根本無法讓他們推著嬰兒車前進，投訴民眾抱怨，中央公園南側停車場設有孕婦及親子專用的停車格，但格子內的透水植草磚設計有問題，把車停好後，帶長輩或小孩下車，如果要坐輪椅或嬰兒車無法推動，只能提前讓長輩和小孩下車，再把車輛開進停車格停放。

一名媽媽帶著小孩和嬰兒車到現場，結果就像民眾投訴所說，嬰兒車就直接卡在車位的石磚上動彈不得，硬推的話，只會讓小孩直接摔出去。

老人家下車後，因停車格是一格格的石磚設計，原本就高低不平整，推輪椅無法動，老人家也會有絆倒的問題；他建議市府要趕快研擬改善方案，全面解決停車場造成的安全隱患。

市府表示，中央公園南側停車場原停車格採用透水率高的鋪面設計，綠美化及都市水土保持，以枕木與草皮些微高低差方式，提供駕駛者停車警示避免危險，市民反映親子及殘障車位使用者，鋪面設計造成不便，市府將改採較平整的植草磚作為車格鋪面，並分區逐步完成施作。

(中時 )