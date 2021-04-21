台中市違規廣告物橫行街頭影響市容，環保局為整頓市容，主動在南區美村南路等21處路燈燈桿，提出房仲廣告新增刊登管道試辦方案，遭民眾質疑，廣告物合法化刊登卻獨厚房仲業者？質疑配合「炒房」。環保局指出，與其亂貼才試辦違規廣告物精進管制作法，試辦後將舉行成效說明會，決定是否正式實施。

台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡表示，依據環保局最新的統計資料顯示，去年成功裁罰的件數就高達627件，其中又以房仲業廣告為最大宗。

鄭紹頡說，上月底環保局主動在南區美村南路、工學路、高工路及學府路沿線挑選21處路燈桿，提出房仲廣告新增刊登管道試辦方案，卻遭民眾質疑，憑什麼廣告物的合法化刊登，可以獨厚房仲業者？這是大宗違法的特權，還是環保局加入炒房的行列？

民眾質疑，市府決定要花公帑做廣告，同樣都是台中市民，就應提出雨露均霑的方案，而非針對單一業種。

環保局表示，3月22日至4月22日，於南區美村南路、工學路、高工路及學府路等4路段計21點，試辦新增房仲廣告刊登管道，試辦期滿後將拆除廣告物刊登設施，將邀集市議員、不動產相關公會及參與試辦房仲業者召開成效說明會，參考各方意見後，研擬後續違規廣告物精進管制作法，進一步減少違規張貼情形。

市府統計公共區域如路燈桿或電線桿違規張貼廣告物態樣，以房仲廣告最多約98％，由環保局各區清潔隊拆除、取締，但防不勝防，張貼減少幅度仍有限，環保局試辦新增房仲廣告刊登管道，提供房仲業者多元行銷方式，以維護整體市容。

(中時 )