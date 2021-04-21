QUEEKSEEK圖表 (資料來源QUEEKSEEK)

QuickseeK快析輿情資料庫近日發布調查指出，2022桃園市長選舉，藍、綠幾位可能人選在3至4月份的網路聲量顯示，國民黨現任議長邱奕勝以總聲量1萬4583筆(占比38.2％)奪下冠軍，至於外界呼聲很高的新竹市長林智堅以34.1％緊追在後，民進黨現任立委鄭運鵬則以19.5％居第3。

桃園市長鄭文燦任期即將在2022年屆滿，鄭文燦自2014年當選市長後，施政漸入佳境，屢屢被雜誌評為五星市長，2018年憑藉著執政高滿意度，力抗韓流旋風成功連任。對於下一任市長人選，鄭文燦先前接受廣播節目專訪時表示「民進黨贏的機會比較大。」

QuickseeK指出，觀察前綠委鄭寶清、前桃園市府顧問黃適卓、藍委魯明哲及林志堅、邱奕勝、鄭運鵬等6位可能的市長人選，他們的個人粉專聲量與總聲量，可以發現不管藍、綠陣營的可能人選主要靠個人粉絲專頁的經營，因此個人粉絲專業經營成效則是各候選人空戰的基本功。

QuickseeK提到，進一步可發現，大部分人選的擴散度皆在1至2之間，顯示各個可能人選討論度主要還是集中在固有粉絲之間。相比之下，鄭運鵬發言似乎比較符合網友胃口，以「哥吉拉大戰金剛」等發言在網路上掀起話題，擴散度高達13.86，奇襲方式就算是自己個人粉專聲量遠遠不及其他人，靠著擴散效應在網路上殺出一條血路。

QuickseeK指出，6都當中「最年輕」的桃園市，20至39歲的年輕選民約有67萬4千人，占總投票人數近4成。面對這一戰，年輕選民顯然成為影響選舉最後勝負的關鍵選民，各候選人面對「房價」、「交通」這些年輕人重視的議題，要如何處理？面對國民黨來勢洶洶，民進黨在桃園的選情，恐怕不像鄭文燦口中這麼樂觀。

(中時 )