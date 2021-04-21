古天樂、古力娜扎在片中有愛情戲。（台北双喜電影提供）

改編自同名電玩的《真·三國無雙》於紐西蘭實地取景，導演周顯揚透露在拍攝「呂布」和「貂蟬」初遇的戲份前夕，紐西蘭突然落雪，整個拍攝取景地都是雪，天氣非常寒冷，但飾演貂蟬的古力娜扎依然堅持在冰天雪地下拍落水戲，結果翌日就病倒。古力娜扎回憶當日在零度之下拍攝的情況，凍到沒有知覺，「湖水冰得挺刺骨的，『貂蟬』的衣服又很薄，做什麼防護措施都不管用，拍的時候一直在發抖，嘴唇都在打顫，回來後就感覺全身都失去知覺了。」導演稱讚古力娜扎是一位非常專業的演員，提到這次和飾演「呂布」的古天樂合作，她表示一開始有點壓力和緊張：「因為是第一次合作，而且他是我的偶像，但是古老師會主動說一些冷幽默來拉近大家之間的距離。」

《真三國無雙》齊聚中、港、台金獎翹楚，幕前演員加幕後工作人員，匯集近百座鑲「金」人員參與。導演周顯揚就曾獲香港電影金像獎最佳新晉導演，監製及編劇杜致朗也曾寫出諸多精彩的劇本及成功的人物角色，她擔任編劇的作品，《霍元甲》、《江湖》、《不能說的秘密》都曾入圍角逐香港金像獎最佳男主角，而攝影指導謝忠道、剪接張嘉輝都曾獲金像獎提名，剪接師張嘉輝甚至三度贏得金像獎最佳剪接獎。

大家所熟悉的演員群，古天樂更是金像獎常客，台灣演員楊祐寧也曾獲金馬獎最佳新演員、金鐘獎最佳男主角提名，資深觀眾熟悉的林雪、秦沛，都是從影多年的演員，都曾多次入圍，獲金像獎最佳男配角。《真三國無雙》齊聚電影圈各領域翹楚集大成，帶出「三國無雙」真正的魅力，呈現出最精緻、精湛的鏡頭語言。

片中飾演飾演「貂蟬」義父「王允」的秦沛，從影超過半世紀，但這次拍《真》片竟感到有點緊張。秦沛上次接拍古裝電影已是2009年的事，已12年未接觸過古裝片。他因為欣賞導演周顯揚，故肯首破例參演《真三國無雙》，之後亦沒有再接其他古裝。秦沛也表示：「在拍這部電影之前，我已好久沒有接拍過古裝片，其實有點緊張，不知道會演得怎麼樣。」 《真‧三國無雙》4月29日在台上映。

(中時 )