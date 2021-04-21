富林-KY（1341）去年EPS6.29元，董事會決議通過盈餘分配5元、資本公積發放1元股利政策，亦即配發現金股息6元，對照當前股價，現金殖利率達8％。今年伴隨品牌客戶訂單升溫，3月營收月增83.87％，年成長40.8％。

富林-KY表示，越南經濟快速成長，成為東協第4大經濟體，除配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品；陸續申請HIGG INDEX及RCS（回收聲明標準）等標章；並取得汽車產品品質質量IATF 16949之認證核可，發展本地汽車用座椅，取得先機。

富林-KY生產基地包括海防廠廠及同奈廠，生產乳膠皮、柔軟皮、膠布、環保PU皮，乳膠皮營收佔比51.1％，柔軟皮、膠布各約19.89％、25.87％。越南防疫表現相對佳，IMF預測2020年越南GDP可望成長1.6％，超越新加坡成為東協第四大經濟體，有利富林-KY越南營運加速推進。

富林-KY指出，除COACH及MK高毛利產品會隨著新冠肺炎疫情放緩持續成長，增添越南生產動能外，也推動皮料辦公室、傢俱專案開發、水性PU及環保TPU產品等策略，期盼能質量並進。

為此，富林-KY於越南皮料街設立辦公室；瞄準越南二手汽車價格高，製作樣冊積極推展汽車座墊以超纖PU皮取代真皮；鎖定越南平陽省加工廠大本營，大型家具專案極開發。另展示水性PU及環保TPU產品，吸引知名品牌廠策略聯盟。

(工商 )