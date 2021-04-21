內政部已規畫在嘉市西區友忠路、博愛路興辦兩座社會住宅，預計可容納342戶以上，今年就可以發包。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

內政部已規畫在嘉市西區友忠路、博愛路興辦兩座社會住宅，預計可容納342戶以上，今年就可以發包。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今21日立法院內政委員會排案審查都市計畫法修正草案，民進黨籍立法委員王美惠質詢內政部次長花敬群，花敬群指已規畫在嘉市西區友忠路、博愛路興辦兩座社會住宅，預計可容納342戶以上，今年就可以發包。

王美惠質詢時表示，她就任立委以來，就持續和內政部及相關單位討論要如何加速推動嘉義市社會住宅，讓需要的人有個避風港。去年，她第一次看到內政部提供的社會住宅資料時，發現住都中心在嘉義市只有規畫100戶，後來在不斷的協調下，內政部同意會額外評估，最終新增到今天342戶的規模。

王美惠認為，目前嘉市兩座社會住宅的規畫都是在同區同里，但嘉義市分東、西區，她身爲在地立委，盡管社會住宅興建是以地點為優先考量，但為了讓區域平衡，也必須考量東區是否也有需求，內政部則回應會應積極評估東區興辦社會住宅的可能性。

花敬群表示，當初推動嘉義市社會住宅時，曾以為嘉義市人口規模較低，可能較無此需求，因為王美惠的關心和指導，讓內政部更了解嘉義市的需求，催生出的兩座社會住宅規畫，分別是位於友忠路和北興街口的「友忠好室」及大潤發嘉義店對面的「博愛安居」，預計可容納342戶，今年就可以發包。

友忠好室的基地面積有2738平方公尺，興建量體則為地上10層、地下2層，預計可容納142戶；博愛安居基地面積則是3,312平方公尺，興建量體則為地上12層、地下3層，預計可容納200戶，兩座社會住宅的房型均有1到3房提供選擇，統包工程公告招標時間為今年10月，預計2025年底完工。

在王美惠持續爭取下，花敬群也在現場向王美惠報告，內政部在嘉市東區已找到兩處具潛在可行性的用地，會指示加速評估再跟王美惠報告，希望從342戶邁向500戶的目標邁進。

王美惠也說，嘉義市相較於其他縣市興建社會住宅進度已經慢了一年，內政部腳步要加快，花敬群則回覆將會帶回部內檢討改進、盡速推動。

(中時 )