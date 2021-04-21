美日首腦聯合聲明提及臺灣問題激怒北京後，日本首相菅義偉似乎試圖安撫北京，明確表示日本不會軍事介入台海衝突。

日本《時事通信社》報導，菅義偉當地時間4月20日在參議院全體會議上，就此前訪美行程發表國會報告。針對與美國總統拜登（Joe Biden）會後發表的聯合聲明提及臺灣問題，日本共產黨議員赤嶺政賢對菅義偉質問：「日本會跟隨美國的對華軍事戰略，在臺灣問題上進行軍事干預嗎？」菅義偉對此表示：「完全沒有軍事介入的考慮。」

美日首腦聯合聲明提及臺灣問題激怒北京後，日本首相菅義偉向國會議員表示，和平解決台灣問題是一貫立場，日本不會軍事介入台海衝突。（圖／美聯社）

《多維新聞》指出，2021年4月16日美日首腦會談發表聯合聲明中，出現52年以來首次明確提及臺灣，也是自1972年中日邦交正常化以來第2次提及臺灣問題。

聯合聲明中聲稱，將尋求「臺灣海峽和平與穩定」。菅義偉表示：「期待通過當事雙方的直接對話和平解決（臺灣問題）是我國的一貫立場，這也進一步明確為日美的共同立場。」

至於為何在日美聯合聲明中提及臺灣問題，菅義偉說，這是因為考慮到大陸和臺灣的軍事平衡變化等因素。關於台海發生衝突的假設，菅義偉表示：「很難一概而論，什麼樣的事態屬於（能夠後方支援美軍的）重要影響事態。」

《時事通信社》指出，此次聯合聲明觸及中國的「核心利益」臺灣問題，被北京批評為「干涉內政」。菅義偉4月20日在發言中否認將軍事干預臺灣問題，而是強調和平方式解決，這也是在尋求北京方面的理解。

日美聯合聲明發表後，中國大陸外交部發出強烈譴責，並暗示可能採取反制措施，「中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益」。

報導指出，日媒《讀賣新聞》也在4月18日的報導中設想了台海可能發生的3種「事態情況」，並根據不同情況，判斷日本自衛隊可以依法採取3種行動幫助美國防衛臺灣，包括：向美軍提供後勤支援、基於集體自衛權動武以及依據個別自衛權動武。報導同時指出，若要採取這些行動，均須日本國會批准才行。

(中時新聞網)