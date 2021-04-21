台灣陷入56年來最嚴重旱災，許多水庫水情告急，因此政府對部分地區實施「供五停二」的限水措施，限制部分產業的用水量，其中對農民衝擊最大；對此，新竹市稻農莊先生認為，政府完全停止對農民的供水，即使有進行補貼，但相關農產品的停擺也會讓自身品牌受損，直言「農民真的很無奈」。

據《BBC》報導，台灣因為久未逢甘霖，遭逢半世紀來最嚴重乾旱，政府為確保晶片產業的供水，因此限制諸多產業的用水量，也對一般民眾和企業實施「供五停二」的措施，以節約用水，而其中農民所受到的衝擊最為巨大；由於水情吃緊，目前全台農田的停灌已達7.4萬公頃，佔灌區24%。

新竹市稻農莊先生對《BBC》表示，他7公頃的土地已經休耕了，政府可以每周提供1到2天的水讓農民自行運用，但如今完全切斷用水，農民根本沒出路，「重心完全放在半導體」；此外，莊先生透露，政府對農民的補貼，多數為地主受惠，而即便農民獲得補貼，也因農產品停擺讓自身品牌受損，失去長久以來建立的客源。

莊先生目前已改為種用水量較少的西瓜、向日葵，他認為政府一直鼓勵年輕人投入農業，但現在卻讓年輕農民空有土地資源和設備卻無從下手，並且每次久旱就犧牲耕作，只會對糧食自給本就不高的台灣雪上加霜，不禁嘆「農民感覺真的很無奈」。

報導援引消息人士說法，台灣因為廉價的水費，導致許多人因此沒有節水的觀念；而農田水利署表示，出於對社會經濟、資源的考量，目前還在評估相關調整計畫。另外，水利署官員也曾於3月7日時，主動請託台中大甲鎮瀾宮合辦法會祈雨，盼能讓台灣乾旱迎來雨露，不過依降雨量來看，明顯還是不足。

(中時新聞網)