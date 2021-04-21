YouTuber黃大謙（左起）小玉、笑笑、導演陳芝安、公視代理總經理徐秋華、導演謝欣志、簡宏榮、夫夫之道里歐及阿凱出席《為寂寞在唱歌》首映。（公視提供）

25歲的百萬YouTuber小玉過去常拍攝頗具爭議的題材，去年4月他以品嘗母乳為主題，過程以戲謔方式評論母乳「有狗味」，讓大眾氣憤不已，挨轟的他上傳道歉影片後就神隱至今。暌違近1年，21日他總算露面，與黃大謙、「夫夫之道」等YouTuber出席首部以「網紅」為題的紀錄片《為寂寞在歌唱》首映會。他坦言，過去形象和行為太極端，對於粉絲盼其早日回歸，小玉深感抱歉，「很對不起粉絲，希望你們把我的精神留在心中。」

小玉停止拍片至今近1年，他透露這期間除了專心養病，也開始學投資觀察美國股市，讓一旁黃大謙和夫夫之道的阿凱跟里歐相當驚訝，開玩笑道：「那你搞不好可以轉型做財金YouTuber！」小玉說：「現在還在想能在網路做什麼，至於『小玉』這個角色，我認為已經告一段落，以後應該不會再以這個角色出來，所以今天這部片，也是在為『小玉』做一個最後結束。」

小玉雖僅國中學歷且非本科專業，但是私下努力做功課，大量參考國外網紅的影片，天生擁有商業頭腦、剪輯敘事能力、企圖心強，創作的實驗性影片常常引發爭議，小玉說：「影片中的小玉是演員，不是真的自己。」為了提高影片點擊率，週週更新的高壓常讓他面臨瓶頸，「這個產業很像毒藥，讓你以為賺很多錢，可以掌握全世界，直到你被擰到像空殼一樣，就把你丟在旁邊。」

黃大謙則從高中便立志要當網紅，在大學時期就以反諷、厭世的黑色幽默風格一炮而紅，2019年頻道累積觀看數已達1億2千萬，畢業前就賺進第一桶金，他笑說：「期許自己35歲可以財富自由。」不過他也透露，在網路活潑形象和私下內向個性有差距，「我以前在學校上台報告，好像同學都會期待我說出什麼脫口秀，但就只是平凡無奇的普通報告而已，我就心想他們可能會覺得我講話很無聊吧！」

阿凱跟里歐組成的夫夫之道，是台灣第一對以同志身分創立網路頻道的團體，希望讓大眾從生活中認識同志、正視性別平等，同時散播正能量，每週產製3支影片，產量高。雖有許多鐵粉支持、業配合作的加持，無奈頻道廣告收入不穩定，2人平均月薪僅2萬元，雖心裡有點心酸，但只要影片獲得正面迴響，就有動力繼續堅持，「我們心裡很富足，能夠讓一個人覺得溫暖，我們覺得就夠了。」

《為寂寞在唱歌》將於22日晚間10點於公視播出。

(中時 )