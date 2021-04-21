明天就是世界地球日，我駐捷克代表處與捷克首都布拉格市政府今天共同舉辦「地球日的對話：台捷氣候變遷減緩及循環經濟圓桌論壇」。外交部長吳釗燮以預錄影帶方式在開幕致詞時表示，氣候變遷不僅是環境問題，更是關乎人類安全與國際和平的重要課題，我方樂見在台捷全面性民主夥伴關係的基礎上，致力深化在氣候議題的合作。

外交部長吳釗燮與布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）應邀致詞；此外，我國行政院環境保護署官員及捷克前環境部長Martin Bursík 等人也參與討論。

吳釗燮並讚揚布拉格市長賀吉普透過與中東歐四國（V4）首都市長的合作，宣示支持歐盟綠色新政的前瞻作為。他指出，台灣目前積極發展離岸風電等綠能建設，相信台捷兩國在綠色議題上也能深化開展合作。

賀吉普致詞時強調，面對嚴峻的氣候問題，全球必須採取積極且具雄心的行動，更以「同舟共濟」形容國際合作在氣候治理的重要性，期盼與台灣政府及民間分享綠能建設及循環經濟的經驗，作為施政參考。

我方環保署官員、NGOs領袖及捷克前環境部長Martin Bursík 等人另參與圓桌論壇，就氣候及減碳政策、有機廢棄物處理、營造業的循環經濟及智慧永續城市等領域交換經驗，並探索未來深化合作的方向。

(中時 )