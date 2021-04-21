美國聯準會主席傑羅姆·鮑爾（Jerome Powell）在4月8日的信中說：「

美國經濟今年將暫時出現「小幅上漲」的通貨膨脹，原因是經濟增長且供應緊張推動了某些部門的價格上漲，但聯準會（Fed）承諾將任何超越幅度保持在一定範圍內。」

鮑爾在回覆佛羅里達州共和參議員里克·斯科特（Rick Scott）發表了一封長達五頁的信，他說：「我們既不尋求大幅超過2％的通貨膨脹，也不尋求長期超過2％的通貨膨脹。」通貨膨脹率上升和聯準會的債券購買計劃。「不過，我要強調的是，我們完全致力於雙重任務的兩方面-最大化就業和穩定價格。」

斯科特雖然不在直接監督聯準會的參議院銀行委員會任職，但一直是鮑爾政策的批評者。他警告說，聯準會的低利率和債券購買計劃將迫使價格上漲，從而傷害家庭和企業。

他的辦公室提供了鮑爾給路透社的信，並建議回應並不能減輕參議員的擔憂。

斯科特辦公室在電子郵件中對路透社表示：「數據顯然表明通貨膨脹率正在上升，鮑爾主席仍無視這一日益嚴重的問題。」 「參議員斯科特仍然擔心通貨膨脹會對低收入和固定收入的美國家庭（如他的成長）產生影響。他呼籲鮑爾主席應對這一威脅，制定一項明確的計劃，以應對不斷上升的通貨膨脹並保護美國家庭。」

鮑爾在信中說，低通膨限制了聯準會以寬鬆的政策來抵消經濟衝擊的能力，而在十年來過低的通膨之後，聯準會現在的目標是將通膨控制在2％以上。

鮑爾在信中說：「我們很好地理解了1960年代和1970年代的高通貨膨脹經驗教訓，以及這種經驗給所有美國人帶來的負擔。」 「我們預計這種通膨壓力不會出現，但是我們有工具來應對這種壓力（如果確實會出現的話）。」

(中時新聞網)