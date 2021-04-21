花旗上周拋出震撼彈，宣布退出13個國家的消金市場，花旗執行長佛雷瑟（Jane Fraser）接受CNBC專訪時透露，縮減消金業務只是第一波，後續還會更多的策略調整措施。

佛雷瑟是在今年2月正式從高沛德（Michael Corbat）手中接下營運兵符，這也是她出任執行長以來首次接受電視媒體專訪。

花旗上周宣布退出美國海外13個國家的消金市場，以便專攻財富管理業務，是佛雷瑟接掌營運兵符以來所做的第一個重大策略調整。

花旗同時公布第一季業績，受惠於投資銀行營收強勁與備抵呆帳回沖金額高於市場預期，當季獲利表現優於分析師預期。

佛雷瑟表示，退出13個國家的消金業務主要考量是改善收益，「當我們就未來10年檢視公司的策略時，我們確立當贏家的總目標。」

她進一步指出，「我們要做的就是縮小與同行的差距，要達目標需先就業務進行確實的評估，分辨出哪些業務公司占有勝出的利基，哪些業務是別家銀行的強項。」

佛雷瑟指的同行對手是摩根大通與美國銀行，以資產計花旗目前排全美第三大銀行。

佛雷瑟表示，的確有一些有利花旗的發展機會，因此公司正「加倍」衝刺全球的企金，以及美國與亞洲的財富管理業務。

佛雷瑟還透露，策略調整措施還只是剛開始，接下來還有更多的資產處分動作，「在策略調整方面，當然後續還會更多的動作會對外宣布。」

(工商 )