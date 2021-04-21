嘉義縣竹崎鄉12年前發生一起男子死亡多日、妻女伴屍案，16日這名男子的妻子陳屍住處，女兒伴屍多日。檢警今天解剖，研判婦人死亡已1週，死者瘦弱懷疑死因為長期營養不良。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，68歲的婦人在12年前丈夫過世後，就與32歲的女兒住在竹崎鄉老家相依為命，兩人皆領有身心障礙手冊，為衛生局列管的精神障礙個案，衛生局人員會不定時前往訪視。

警方指出，當地丘姓護理師16日上午前往訪視時，因連續2天都大門深鎖，察覺有異，便報警尋求協助開門進入屋內，在客廳發現68歲婦人陳屍在地上，研判死亡多日，檢視身體無明顯外傷，門窗緊閉，屋內擺設凌亂。

檢警相驗後，初步排除他殺。因死者的女兒對於任何問題都不回答，且情緒激動，16日就將她強制就醫。

為釐清死因，檢警今天會同法醫進行解剖，發現死者胃裡無殘留食物，疑長期營養不良，身體瘦弱，但仍需解剖報告結果出爐，才能進一步釐清死因。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，這對母女皆領有身心障礙手冊，為衛生局列管的精神障礙個案，因生活可以自理，衛生局人員不定時訪視2人狀況。15日訪視時，屋內無人應答，丘姓護理師隔天再度前往，發現大門深鎖，察覺有異報警。

檢警指出，這對母女住在舊式平房，因防禦心強，幾乎不與鄰居互動；案發前，鄰居雖然有聞到奇怪味道，且不見死者外出，但這對母女都沒有與人往來，鄰居也就沒有加以詢問。

檢警表示，這間舊式平房在2009年7月間也曾發生飄散出屍臭味狀況，當時警方獲報破門而入，發現6旬男屋主陳屍臥室，妻女伴屍關在門窗密封屋內長達多日，死者排除他殺嫌疑。這次女兒伴母屍約有1週時間，令人不勝唏噓。

(中央社)