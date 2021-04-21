印度第2波疫情來勢洶洶，染疫和病歿人數都創新高，導致墓園空間不夠、醫院必須拒絕病患，焦急的家屬在社群媒體上請求協助，盼為家人求得病床和藥物。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，孟買里拉瓦提醫院（Lilavati Hospital）肺部問題專家帕克（Jalil Parkar）說：「湧入的病患數量非常巨大，就像海嘯一樣。」他表示醫院不得已必須把大廳改裝成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病房來收治更多病患。

路透社報導，首都德里許多公立醫院通報剩下的氧氣量只能撐8到24小時，其他私人醫院更是通報僅存4到5小時的氧氣量。

位於新德里的富通艾斯科斯心臟研究所（Fortis Escorts Heart Institute）專家庫瑪（Ronit Kumar）說：「我們正面臨氧氣供應的大問題，但不管怎樣我們正在想辦法。昨天情況非常危急，我們只剩下4到5小時的氧氣可用。」

庫瑪說，氧氣補充瓶終於在今天清晨前送到，足以支撐今天一天。他表示正力促供應商供貨，「但他們也正面臨大量需求。我還沒得到確認」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，印度面臨的新型冠狀病毒「風暴」正席捲醫療系統，中央政府正和各邦政府以及私人公司合作，以「迅速靈敏地」配送氧氣。

新德里一家頂級私人醫院一名消息人士透露，因為氧氣快用光，醫護人員歷經「瘋狂的一夜」，而兩輛氧氣槽車終於在午夜之後抵達。這名消息人士說，醫院供氧目前還能讓院內200名病患撐12至14小時。

根據政府數據，德里142家醫院中約有80間已沒有治療染疫病患的病床。

印度媒體報導，新型冠狀病毒藥物的生產緩慢、有些藥廠甚至已經停擺，焦急的親屬被迫在黑市購買天價藥物和氧氣，而手機應用程式Whatsapp的群組也被急迫的求助訊息給洗版。

一名德里居民告訴法新社：「我擔心我的父母和親人更甚於自己，因為他們年事已高。現在要到醫院治療根本難如登天。」

印度衛生部數據顯示，過去24小時內境內新增29萬5000人確診與2023人病故。由於政府防疫鬆散加上雙突變病毒傳播，光在本月就新增近350萬人感染。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1100421

(中央社)