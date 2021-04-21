薑母島每次遇到旱災都會成為孤島，市府、民代攜手，未來市府將新闢道路連接，改善薑母島交通。（原民局提供／賴佑維桃園傳真）

位於石門水庫內的半島薑母島，因為水庫水位持續下降，過去靠船隻出入已經不可行，僅能從枕頭山以步行方式前往，桃園市長鄭文燦拍板、立委趙正宇協調，決議將從枕頭山商圈鋪設總長1100公尺的混凝土道路打通薑母島，預計100天後啟用。

薑母島目前約10戶共10多位名居民居住，居民都仰賴船隻出入，但旱象嚴重，無法行船。只剩下薑母島一條小路可供步行到枕頭山商圈，但崎嶇難行，長者不便行走，現在都得靠年輕人外出採買，更有人擔心就醫需求。居民為此寫上SOS求救，引發外界關注。

鄭文燦表示，薑母島通往阿姆坪的水路因水位下降，導致船舶通行困難。考量山坡地的開發行為須符合水土保持法，然而涉及該區交通中斷亟需緊急搶修，得以採簡易水保方式施作，並運用今年度災害準備金900萬，以混凝土鋪設路面。

原民局長林日龍表示，路面總長約1100公尺，並可供四輪驅動車輛通行，初估工期約50日，不過加入細部設計等時程，預計100天後完工。他說，就算當時水情已經舒緩，但這條道路未來還是有派上用場的可能，也希望直接改善問題，讓薑母島不再因旱災成為孤島。

此外立委趙正宇21日在大溪舉辦協調會，他說，上周起里長、民眾陸續向他反映薑母島交通問題，他曾前往探視過，又窄又難行，有些路段連機車都難以進出。過去曾評估從阿姆坪搭橋到薑母島，但因環評及超過億元的經費無法實行。最後決定採用陸路方式，途經北區水資源局、林務局等土地，也都答應盡力配合。

(中時 )