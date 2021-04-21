南韓女星徐睿知近日陷入負面醜聞，不過她攜手實力派影星金剛于的最新懸疑驚悚鉅作《迴憶》29日將在台上映。導演徐有玟對徐睿知印象好，稱她是要求完美的認真演員，「她會發揮自己的表演能力，一直演到滿意才停止，完全感受到她對電影的熱情。」

徐睿知在《迴憶》中飾演失憶後卻能預見未來的角色，她坦言在演出驚悚題材時非常注意眼神的表現，她說：「要讓眼神做到精緻的表演真的很難，但我認為這是驚悚電影很重要的部分，尤其是我的角色處於驚悚又混亂的狀態，我希望透過演出能讓大家感同身受。」

導演徐有玟一直以來都在關注徐睿知的作品，她表示：「我很喜歡她的眼神，而這次她精彩的表現常常讓我在監看的時候看到呆住了。」金剛于兼具善與惡的雙面演技更讓全劇組驚豔，和徐合作的他表示：「拍攝現場只要有徐睿知在，大家就會眉開眼笑的，每個人都笑得跟花一樣。」導演徐有玟則稱讚：「他們都是敬業又懂得讓現場氣氛愉悅的演員，拍攝期間真的很開心。」

(中時 )