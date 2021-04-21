桃園市龜山中正公園去年啟用，新穎的溜滑梯、沙礫坑大受好評，不過有民眾抱怨，孩童玩砂時，會把沙礫丟到溜滑梯出口，其他孩子使用溜滑梯時還要擔心磨到沙礫，甚至有人帶著寵物在沙坑上「排泄」，痛批公德心真的要加強。

民眾抱怨，指中正公園相當好玩，自己喜歡帶孩子去「放電」，但是目睹有孩子會故意把沙礫堆在溜滑梯出口，僅僅是為了好玩，讓他相當傻眼。自己的孩子若要玩溜滑梯，還要擔心滑下來時，腿部會磨到沙礫，不時要把沙礫清走，自己又不好意思罵別人的小孩，也擔心和其他家長起衝突。

民眾又說，也甚至看到有孩子玩沙時，踩到異物，仔細看才發現是狗大便，孩子發現自己踩到「黃金」嚎啕大哭，家長氣得邊洗邊罵「誰這麼沒有公德心？」

市議員陳雅倫說，中正公園整建時，地方認為龜山沒有沙坑讓孩子玩耍，為此中正公園設置沙礫坑，啟用後自己也常帶孩子去玩，且中正公園的沙礫較粗，相當好清洗，但的確有人會把沙礫丟到溜滑梯出口，自己若看到都會制止，目前有請公所加強告示與巡查，也已將問題反應給市府，給市府未來在規畫溜滑梯出口處設計時作參考。

龜山區公所說，落成時的確就有民眾反映，市政信箱有時也有民眾陳情相關問題。為此已經請巡查人員加強檢視，不過也希望民眾改善公德心問題。公所也說，有研議招募志工協助管理、維護公園。

(中時 )